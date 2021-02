Torna in azione la banda del buco a Napoli Colpo all'interno di una tabaccheria

Sono sbucati dalle fogne, hanno praticato un foro per poi accedere all'interno di una tabaccheria. Tutto studiato alla perfezione, in piena notte. In azione la banda del buco. Il colpo, riuscito alla perfezione, in una rivendita di tabacchi in via Arenaccia. L'amara scoperta per il titolare, stamane all'apertura del negozio. Ad agire almeno tre persone. Hanno portato via denaro, sigarette e biglietti gratta e vinci. Il bottino è in via di quantificazione. Indagini sono in corso da parte della polizia per individuare i malviventi.