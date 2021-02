Il fiuto imbattibile del cane Kira colpisce ancora Spacciatore in manette a Napoli

Un 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Poggioreale, con il supporto dell’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in piazza Francesco Coppola presso l’abitazione dell'uomo.

I poliziotti, grazie al fiuto del cane Kira, hanno rinvenuto, occultati in un vano in muratura sotto il forno in cui era stato ricavato un doppiofondo coperto da una mattonella, 5 panetti di hashish per un peso di 440 grammi circa e, nascosti all’interno di un borsello, 270 euro.