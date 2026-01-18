Napoli. Infortuni Rrahmani e Politano: entrambi saltano la Champions In dubbio anche per la Juventus

I primi esami hanno confermato un problema muscolare al flessore sia per Amir Rrahmani che per Matteo Politano, usciti per infortunio durante Napoli-Sassuolo. L'ala sembra avere subito l'infortunio più grave. Nella giornata di lunedì verranno completati gli esami strumentali e si avrà un'idea più chiara dei tempi di recupero. Entrambi i giocatori salteranno sicuramente la trasferta di Copenhagen in Champions League e sono in forte dubbio per Juventus-Napoli di domenica prossima