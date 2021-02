Nasconde droga in casa: arrestata Controlli della polizia a Napoli al Parco Conoca

Gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Al Chiaro di Luna alcune persone che, in tempi diversi, entravano ed uscivano da uno stabile.

I poliziotti sono entrati nel palazzo e, in uno degli appartamenti, hanno sorpreso una donna in possesso di 20 involucri di hashish e 890 euro, mentre, in una vaschetta di gelato nel frigorifero, hanno rinvenuto altre 60 stecche della stessa sostanza del peso di circa 55 grammi.

La 64enne napoletana sottoposta al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.