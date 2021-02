Chiaia: controlli straordinari della polizia 88 persone identificate nella zona dei baretti

Gli agenti del Commissariato San Ferdinando hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona dei "baretti" dove hanno identificato 88 persone sanzionandone una per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intenta a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico senza rispettare il distanziamento sociale. Inoltre, in via Riviera di Chiaia sono stati controllati 7 veicoli e contestate 7 violazioni del codice della strada per divieto di sosta. Infine, i poliziotti hanno denunciato due napoletani con precedenti di polizia, che in via Generale Orsini sono stati nuovamente sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, hanno loro notificato un ordine di allontanamento.