Esplosione in casa, scoppia bombola di gas: donna ustionata muore al Cardarelli La tragedia ieri ad Acciaroli. La donna è morta oggi per le gravi ustioni a Napoli

Non ce l’ha fatta la donna di 90 anni rimasta coinvolta nell'esplosione di una bombola di gas nella sua abitazione ad Acciaroli, frazione di Pollica. Nonostante il tempestivo trasferimento al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale "Antonio Cardarelli" di Napoli, l’anziana è deceduta oggi, domenica 18 gennaio, a causa delle gravissime ferite riportate.

La dinamica dell'incidente

Il dramma si è consumato nella mattinata di ieri, sabato 17 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, la vittima si trovava in cucina per preparare il pranzo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata una violenta deflagrazione. Il boato, udito distintamente in tutto il vicinato, ha devastato l’appartamento. I primi a prestare soccorso sono stati i familiari e i vicini di casa, che hanno immediatamente allertato il 118 dell'Asl di Salerno e i Vigili del Fuoco.

I soccorsi e il decesso

Le condizioni della donna sono apparse subito critiche: le fiamme avevano causato ustioni sul 60% del corpo. Data la gravità della situazione, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo essere stata stabilizzata, la 90enne è stata issata con un verricello e trasportata d'urgenza nel reparto di terapia intensiva del nosocomio napoletano. Nonostante gli sforzi disperati dei medici del Cardarelli, il quadro clinico è precipitato nelle ultime ore fino al decesso.