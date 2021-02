Piazza Dante a Napoli: arrestato uno spacciatore Nei guai un 20enne del luogo

Ventenne arrestato per spaccio di sostanza stupefacente a Napoli, in piazza Dante. Gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato una persona che consegnava qualcosa ad un gruppo di giovani in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 4 bustine con 4 grammi circa di marijuana e 180 euro, mentre gli acquirenti si sono dati alla fuga. Si tratta di un 20enne napoletano con precedenti di polizia.