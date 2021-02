Posillipo: interrotta una festa privata: sanzionate 8 persone La polizia fa irruzione

Sorpresi a festeggiare e a consumare bevande alcoliche tra musica ad alto volume e schiamazzi in un'abitazione. E' successo in via Petrarca a Posillipo. Per questo motivo la polizia, giunta sul posto dopo una segnalazione, ha sanzionato otto persone tra i 31 e i 39 anni per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Gli agenti sono intervenuti su disposizione della centrale operativa. Si tratta di persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intente a festeggiare in violazione delle norme anti covid.