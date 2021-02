Donna pestata in auto dal compagno: arrestato Fine di un incubo per una donna nel napoletano

E' salva grazie alla segnalazione dei vicini che hanno immediatamente allertato il 112. Una brutta storia di violenza, l'ennesima, in Campania ai danni di una donna. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un 44enne di Giugliano in Campania con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L'uomo si è scagliato per l'ennesima volta contro la sua compagna all'interno di un'auto. Aveva lesioni al volto e sanguinava quando sono arrivati i carabinieri sul posto. Successivamente il compagno è stato rintracciato e ammanettato. E' ora rinchiuso in carcere a Poggioreale.