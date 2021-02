Covid: la morte continua a correre nelle Rsa Preoccupa il focolaio sviluppatosi a Qualiano nel napoletano

Preoccupa e non poco il focolaio sviluppatosi in una Rsa a Qualiano in provincia di Napoli. Situazione che sta seguendo con estrema attenzione il sindaco Raffaele de Leonardis.

"Dobbiamo registrare purtroppo 7 nuove vittime. Alcune di queste provengono da una Rsa di Qualiano. Nella struttura sono stati registrati circa 30 positivi. Di concerto con l’Asl abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza compresa la disposizione di quarantena per l’intera struttura. Come da mia ordinanza, pazienti e personale sanitario sono stati completamente isolati

La decisione è stata presa a seguito di diverse morti sospette avvenute nella casa di risposo, i cui tamponi post mortem hanno dato esito positivo al Covid."