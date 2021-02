Rapina una donna dopo aver firmato in caserma 33enne arrestato dai carabinieri a Napoli

Firma in caserma e una volta fuori, travisato, punta un cacciavite contro una donna in auto per rubarle il portafogli. Accadeva il 17 gennaio scorso a Scampia, non lontano dalla locale stazione Carabinieri. E proprio loro hanno ricostruito la dinamica dell’evento e arrestato un 33enne del rione "Don Guanella" già sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della procura partenopea.



I militari hanno analizzato i video delle telecamere di sorveglianza installate sul perimetro della caserma e grazie alla testimonianza e alla denuncia della vittima individuato facilmente il responsabile.



Secondo quanto accertato l'uomo aveva portato via alla vittima un portafogli al cui interno vi erano 25 euro. Finito in manette perché gravemente indiziato di rapina, il 33enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale.