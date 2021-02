Napoli: 3 arresti, 5 denunce e 7 sanzioni Covid Controlli a tappeto dei carabinieri nel capoluogo campano

Prosegue l’attività dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nel controllo del territorio. Grande sforzo compiuto nei quartieri Pianura, Soccavo e rione Traiano, dove i militari della compagnia Bagnoli hanno controllato oltre 165 persone, 67 pregiudicati e 78 veicoli.

Arrestate tre persone per spaccio di stupefacenti. Sono state sorprese mentre cedevano ad un “cliente” un involucro in cellophane contenente 1 grammo di cocaina in cambio di denaro. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di altri 8 grammi di cocaina, 5 di hashish, 2765 euro in contante ritenuto provento illecito e materiale per il confezionamento delle dosi.



Gli arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Poggioreale. 4 persone sono state denunciate per furto aggravato: nelle loro abitazioni erano stati praticati allacci per la corrente elettrica senza il filtro del contatore, causando rilevazioni falsate dei consumi.



Un 20enne di Soccavo è stato, infine denunciato per guida senza patente. 3 le persone segnalate alla Prefettura per assunzione di stupefacenti e 7 quelle sanzionate per violazioni alla normativa anticontagio. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.