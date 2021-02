Agguato in un circolo degli ultrà Napoli: ucciso 39enne L'uomo, conosciuto con il nome di tarantella è stato raggiunto dai sicari ed è morto in ospedale

Non ce l'ha fatta Vincenzo De Luca, il 39enne rimasto vittima di un agguato a Scampia, in via Annamaria Ortese, meglio nota come 33. Il giovane conosciuto con il nome di "tarantella", era all'interno del locale, quando è stato raggiunto da una raffica di colpi d'arma da fuoco esplosi dai suoi killer. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni disperate. A nulla è valso ogni tentativo di salvarlo da parte dei medici. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato pedinato e poi affrontato da più persone, alcune delle quali fuggite all'arrivo dei carabinieri, quando ormai era a terra già in fin di vita.