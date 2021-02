Decumani: controlli al centro storico La Polizia identifica 103 persone

Gli agenti del commissariato Decumani, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti-Covid, nel centro storico e in particolare in piazza del Gesù, piazza Bellini, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Cisterna dell’Olio, Calata Trinità Maggiore e via San Sebastiano, hanno identificato 103 persone sanzionandone 4 per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché intente a consumare bevande alcoliche in luogo pubblico oltre l’orario consentito e per il mancato utilizzo della mascherina.

Inoltre, in via San Sebastiano, è stato sanzionato il titolare di un bar poiché stava servendo bevande alcoliche oltre l’orario consentito; per il locale è stata altresì disposta la chiusura per un giorno.