Juve Stabia: 1-0 a Bari con Candellone decisivo su rigore Firma della punta al 37' del primo tempo: zona playoff per le vespe dopo 20 turni

Vittoria a Bari per la Juve Stabia. Decisivo il rigore trasformato da Candellone al minuto 37 e quota 30, da zona playoff, per le vespe che ritrovano il successo in trasferta. È la seconda vittoria lontana dal "Menti" (la prima era datata 20 settembre, il 3-1 sul campo dello Spezia). Sabato 24 sarà sfida casalinga contro la Virtus Entella per la squadra di Abate, espulso al 60' per doppio giallo nel match del "San Nicola".

Il tabellino

Serie B

Ventesima Giornata

Bari-Juve Stabia 0-1

Marcatori: 37' pt rig. Candellone (JS)

Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Pucino (39' st Meroni), Nikolaou (1' st Rao), Mane, Braunoder, Verreth (41' st Cerri), Dorval, Maggiore (17' st Pagano), Antonucci (17' st Bellomo), Gytkjaer. All. Vivarini. A disp. Pissardo, Marfella, Burgio, Kassama, Colangiuli, Stabile, De Pieri

J. Stabia (3-5-1-1): Confente, Ruggero, Bellich (44' st Varnier), Zeroli (23' st Mosti), Piscopo (23' st Cacciamani), Carissoni (38' st Baldi), Candellone, Correia, Giorgini, Maistro (23' st Burnete), Leone. All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Pierobon, Dalle Mura, Ciammaglichella, Dos Santos, Mannini

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Giorgini (JS), Zeroli (JS), Piscopo (JS), Braunoder (B), Carissoni (JS)

Espulso: 15' st Abate (JS)

Recupero: 2' pt, 6' st