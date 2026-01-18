Juve Stabia: 1-0 a Bari con Candellone decisivo su rigore

Vittoria a Bari per la Juve Stabia. Decisivo il rigore trasformato da Candellone al minuto 37 e quota 30, da zona playoff, per le vespe che ritrovano il successo in trasferta. È la seconda vittoria lontana dal "Menti" (la prima era datata 20 settembre, il 3-1 sul campo dello Spezia). Sabato 24 sarà sfida casalinga contro la Virtus Entella per la squadra di Abate, espulso al 60' per doppio giallo nel match del "San Nicola".
Il tabellino
Serie B
Ventesima Giornata
Bari-Juve Stabia 0-1
Marcatori: 37' pt rig. Candellone (JS)
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Cistana, Pucino (39' st Meroni), Nikolaou (1' st Rao), Mane, Braunoder, Verreth (41' st Cerri), Dorval, Maggiore (17' st Pagano), Antonucci (17' st Bellomo), Gytkjaer. All. Vivarini. A disp. Pissardo, Marfella, Burgio, Kassama, Colangiuli, Stabile, De Pieri
J. Stabia (3-5-1-1): Confente, Ruggero, Bellich (44' st Varnier), Zeroli (23' st Mosti), Piscopo (23' st Cacciamani), Carissoni (38' st Baldi), Candellone, Correia, Giorgini, Maistro (23' st Burnete), Leone. All. Abate. A disp. Signorini, Boer, Pierobon, Dalle Mura, Ciammaglichella, Dos Santos, Mannini
Arbitro: Di Marco
Ammoniti: Giorgini (JS), Zeroli (JS), Piscopo (JS), Braunoder (B), Carissoni (JS)
Espulso: 15' st Abate (JS)
Recupero: 2' pt, 6' st