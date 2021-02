Assalto armato portavalori: colpo a segno con sparatoria Ferita una guardia giurata finita in ospedale. L'indignazione di Giuseppe Alviti

Sparatoria per rapinare il portavalori a Casoria. Colpo da oltre 40mila euro con il ferimento di una guardia giurata, finita in ospedale

"È di pochi minuti fa la notizia di una rapina ad un portavalori nei pressi dell’ex euromercato di Casoria. Un gruppo di banditi ha assalto un furgone blindato a colpi di fucile. La dinamica di cosa sia successo è ancora tutta da chiarire ma pare che i banditi siano arrivati a bordo di un’auto.

Avvistato il furgone sono scesi ed hanno esplosi alcuni colpi di fucile a pompa per spaventare le guardie giurate." A darne notizia è il indacalista napoletano Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate che ha ribadito:

"Sono veramente stufo di commentare per l' ennesima volta un assalto ad un portavalori che ha visto rischiare la vita a guardie particolari giurate ree di far parte di un comparto, quello della sicurezza Sussidiaria e complementare completamente dimenticata dallo Stato e i suoi governicchi. Ancora una volta ribadiamo di voler maggiori tutele e qualifiche e soprattutto per i trasporti valori siano effettivamente monitorizzate e controllate le regole d' ingaggio.

Richiediamo urgente incontro al Viminale per le consequenzialità del caso altrimenti saremo costretti a forme di protesta di massa."