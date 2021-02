Modifica arma giocattolo per sparare proiettili veri 30enne arrestato dai carabinieri nel napoletano

I carabinieri della stazione di Gragnano hanno arrestato un 30enne di Castellammare di Stabia già noto alle forze dell'ordine e affidato in prova ai servizi sociali. Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola giocattolo 357 Magnum modificata nelle parti essenziali affinché sparasse come una vera arma da fuoco. Sequestrate anche 9 cartucce e materiale sufficiente a fabbricare artigianalmente le munizioni: 20 grammi di polvere nera, 90 grammi di pallini in acciaio 164 inneschi e attrezzi vari per la pulizia e la modifica delle armi. Il giovane è stato poi accompagnato in carcere a Poggioreale.