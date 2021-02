Addetto alla raccolta rifiuti muore in un tragico incidente Cordoglio da parte del sindaco di Napoli Luigi De Magistris

Operaio addetto alla raccolta dei rifiuti muore a Napoli in un tragico incidente mentre stava lavorando. E' successo la scorsa notte nei pressi di piazza Garibaldi. La vittima è Gerardo Gramaglia, 54 anni, in servizio con Asia Napoli.

Il presidente del consiglio di amministrazione Maria De Marco: “Esprimiamo profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto il dipendente Gerardo Gramaglia e siamo vicini alla famiglia in questo difficile momento segnato dal dolore. Sappiamo che le parole non possono lenire la vostra grande sofferenza ma desideriamo che sappiate che tutta l’azienda vi è vicina e partecipa al vostro lutto"

