Ultra 90enne picchiata dal figlio per la droga: arrestato Una storia tristissima di violenza quella portata alla luce dai carabinieri

Una sofferenza atroce che durava da fin tempo ed ora finalmente la fine di un incubo per una poveva anziana ultra 90 enne.

I carabinieri hanno arrestato un 58enne, pregiudicato, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

Le indagini, condotte dai militari dell’arma e coordinate dalla IV sezione fasce deboli della Procura di Napoli, hanno consentito di accertare come l’uomo avesse, in più occasioni costretto, mediante violenza e minacce, la madre ultranovantenne a consegnargli somme di denaro per l’acquisito di sostanze stupefacenti, aggredito fisicamente e minacciato con un coltello la donna, infliggendole sofferenze fisiche e morali perduranti. L’arrestato è stato accompagnato nella casa circondariale di Napoli Poggioreale.