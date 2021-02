Licola: detiene droga in casa, denunciato Nei guai un 49enne napoletano

Gli agenti dei commissariati di Pozzuoli e di Giugliano-Villaricca, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via vicinale Ficocelle in località Licola a Giugliano presso l’appartamento di un uomo.

I poliziotti hanno rinvenuto nella camera da letto, occultati in un baule, due pezzi di hashish di circa 22 grammi, 4 sigarette artigianali del tipo “spinelli” per un peso complessivo di 5,8 grammi circa, una bustina con 0,9 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento della droga e un jammer, inoltre, hanno accertato la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che inquadrava sia l’interno che l’esterno dell’abitazione e lo hanno sequestrato.

Un 49enne napoletano con precedenti a carico, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.