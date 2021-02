Spaccio di droga: emessi sette daspo Provvedimento da parte del Questore di Napoli

Il Questore di Napoli ha emesso sette provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, nei confronti di 7 napoletani tra i 17 e i 30 anni, segnalati dal commissariato Decumani per reati in materia di stupefacenti. I sette, infatti, negli ultimi tre anni si erano resi responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti in largo San Giovanni Maggiore, zona del centro storico frequentata da molti giovani e caratterizzata da una elevata concentrazione di esercizi pubblici. I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla divisione polizia anticrimine, della durata da uno a tre anni, prevedono il divieto di accedere ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento ubicati in Largo San Giovanni Maggiore e strade adiacenti.

Ai destinatari è stato vietato, altresì, di stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi e dei locali sopracitati.