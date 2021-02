Operaio precipita da una impalcatura e muore Tragedia sul lavoro a Portici in Campania

Nulla da fare per un operaio di Giugliano in Campania precipitato al suolo da una impalcatura mentre stava eseguendo opere di ristrutturazione ad un edificio. La tragedia si è verificata a Portici in via De Lauzieres. La vittima aveva 54 anni.

A dare immediatamente l'allarme sono stati i suoi colleghi di lavoro ancora sotto shock. Una scena terribile quella che si è presentata dinanzi ai loro occhi. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 ma per l'operaio non c'è stato purtroppo nulla da fare. E' morto sul colpo a seguito del violentissimo impatto al suolo. La magistratura ha aperto un'inchiesta. Sull'accaduto indaga la Polizia.