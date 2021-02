Strade e piazze ai raggi X: sequestrate sigarette e droga Controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Casoria, insieme a quelli del reggimento Campania hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio a largo raggio nel comune di Casavatore, sulle arterie principali della cittadina.

Durante il servizio sono stati effettuati numerosi controlli in vari punti della città ed eseguito posti di controllo nelle aree più sensibili del centro urbano.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 140 grammi tra hashish e marjuana, già suddivisi in 91 dosi.

In corso Europa, invece, all’interno di una enoteca i militari hanno rinvenuto oltre trenta pacchi di “bionde” prive dei marchi del Monopolio. Erano nelle disponibilità di una 54 enne del posto, poi denunciata per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale: 11 le sanzioni al codice della strada notificate per complessivi 15mila euro. 2 i veicoli sequestrati perché sprovvisti di assicurazione. Durante il servizio sono stati controllati 65 veicoli e identificate 89 persone.