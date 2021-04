Maratona della Polizia Stradale contro gli eccessi di velocità 204 accertamenti di infrazioni al codice della strada

Nell’ambito dell’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità, organizzata dall’organismo Roadpol European Roads Policing Network in tutta Italia si è svolta la “Speed Marathon".

L’iniziativa aderisce al piano d’azione europeo 2021-2030, che ha come obiettivo quello di dimezzare il numero dei decessi e dei feriti gravi causati da incidenti stradali .

In particolare, durante il corso della giornata le pattuglie della sezione polizia stradale di Napoli e dei reparti dipendenti, hanno svolto controlli lungo le arterie della provincia per l’accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità predisponendo posti di controllo con l’utilizzo di apparecchiatura telelaser di ultima generazione, che consente il rilevamento della velocità sia in avvicinamento che in allontanamento, offendo all’operatore la possibilità di accertare anche le infrazioni delle norme sull’utilizzo delle cinture di sicurezza e del telefono cellulare.

L’attività posta in essere dalla polizia stradale nella giornata ha prodotto 204 accertamenti di infrazioni ai sensi dell’art 142 del codeice della strada, parte delle quali contestate nell’immediatezza.