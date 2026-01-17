Precipita con la moto dal parcheggio multipiano: 11enne in gravi condizioni

L'incidente è avvenuto nel parcheggio multipiano: ora si trova al Santobono

precipita con la moto dal parcheggio multipiano 11enne in gravi condizioni
Napoli.  

Grave incidente avvenuto nel pomeriggio presso il parcheggio multipiano del centro commerciale "La birreria" di Miano, a Napoli. Un ragazzino di appena 11 anni, in sella ad una moto da cross, è finito contro un parapetto al secondo piano dell'area di sosta

Il sinistro, così come ricostruito dai carabinieri, è avvenuto mentre l'undicenne guidava il suo Lem (piccola moto da cross a scoppio). La vittima è precipitata da un'altezza di circa 4 metri, finendo su una rampa al piano inferiore.

È stato portato al Santobono, dov'è ricoverato in prognosi riservata.

Ultime Notizie