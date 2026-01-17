Precipita con la moto dal parcheggio multipiano: 11enne in gravi condizioni

Grave incidente avvenuto nel pomeriggio presso il parcheggio multipiano del centro commerciale "La birreria" di Miano, a Napoli. Un ragazzino di appena 11 anni, in sella ad una moto da cross, è finito contro un parapetto al secondo piano dell'area di sosta
Il sinistro, così come ricostruito dai carabinieri, è avvenuto mentre l'undicenne guidava il suo Lem (piccola moto da cross a scoppio). La vittima è precipitata da un'altezza di circa 4 metri, finendo su una rampa al piano inferiore.
È stato portato al Santobono, dov'è ricoverato in prognosi riservata.