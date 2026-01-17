Coppa America: stanziati 4 milioni per la valorizzazione di Castel dell'Ovo I fondi del Comune per completare gli impianti e sistemare l'illuminazione del monumento simbolo

Prosegue il percorso di recupero e valorizzazione di Castel dell’Ovo. La giunta comunale, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi e della vicesindaca con delega all'Urbanistica Laura Lieto, ha approvato in linea tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) per l’intervento denominato “Castel dell’Ovo per l’America’s Cup – Completamento dell’intervento di valorizzazione ”.

L’atto approvato prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Ecco, nel dettaglio, gli interventi previsti:

• Il completamento della parte impiantistica del Castello per garantirne un'effettiva rifunzionalizzazione moderna.

• L’intervento di illuminazione monumentale della Rampa Normanna .

• Opere di mitigazione e monitoraggio ambientale .

"Questi interventi si aggiungono ai finanziamenti già attivati , come gli 8 milioni di euro del Piano Sviluppo e Coesione (FSC) per i primi lotti di riqualificazione e i 2,05 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza della scogliera e del fronte del Ramaglietto", ricordano dal comune di Napoli.

Il sindaco Gaetano Manfredi sottolinea come "il recupero di Castel dell’Ovo rappresenta una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Con questo ulteriore stanziamento di 4 milioni di euro, confermiamo il massimo impegno nel restituire ai cittadini e ai turisti uno dei simboli più iconici della nostra città. La rifunzionalizzazione del Castello non è solo un atto di tutela del patrimonio, ma un investimento strategico che permetterà a Napoli di ospitare grandi eventi di respiro mondiale, come l’America’s Cup, consolidando il ruolo internazionale della nostra capitale del Mediterraneo”.

Soddisfatta anche la vicesindaca, Laura Lieto: "Con l’approvazione di questo Documento di Indirizzo alla Progettazione compiamo un passo decisivo per restituire Castel dell’Ovo alla città in una veste rinnovata e pienamente funzionale. La valorizzazione del Castello è un tassello centrale del disegno di trasformazione urbana che stiamo portando avanti sul Lungomare. Grazie al recupero di queste risorse potremo completare gli impianti e illuminare la Rampa Normanna, garantendo una fruizione moderna e sicura di questo straordinario complesso monumentale di 55.000 metri quadrati”.