Emergenza sicurezza a Napoli, la Prefettura istituisce cinque nuove "zone rosse" Dai baretti all'area Est, dalla zona di Coroglio a Mergellina: stretta contro la criminalità

Nuova stretta sulla sicurezza a Napoli, specialmente dopo gli ultimi episodi di violenza che hanno riproposto il tema dei controlli.

La Prefettura partenopea ha istituito cinque nuove “zone rosse”, vale a dire aree della città a vigilanza rafforzata: l’obiettivo è contrastare la criminalità, dallo spaccio alle rapine ma non solo. Il prefetto Michele di Bari ha firmato l’ordinanza che individua cinque macro-aree dove sarà più forte la presenza delle forze dell’ordine.

L’area di Coroglio, fino al confine con Pozzuoli, Mergellina e via Caracciolo con la Riviera di Chiaia, ma anche tutta l’area di Porta Capuana che coinvolge la stazione, Napoli Est con Barra e la zona della movida, in particolare Piazza Bellini e Piazza Dante. Il provvedimento resterà in vigore almeno per tre mesi

La decisione della prefettura è stata accolta con soddisfazione dal Comune di Napoli.