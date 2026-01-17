Castellammare di Stabia, festa patronale di San Catello: fede e tradizione Si rinnova la tradizionale processione della statua del santo

Castellammare di Stabia si prepara a vivere una domenica all’insegna della tradizione, della cultura e del divertimento in vista della festa patronale di San Catello, in programma lunedì 19 gennaio.

Un ricco calendario di eventi coinvolgerà cittadini e visitatori, anticipando la tradizionale processione della statua del santo, che attraverserà le vie del centro antico e farà tappa, come da consuetudine, all’interno del Cantiere Navale Fincantieri.

Domani domenica 18 gennaio, vigilia della festa patronale, le attività inizieranno alle ore 8.30 in Villa Comunale con il Mercato della Terra di Slow Food. La serata proseguirà con la comicità di Simone Schettino, che si esibirà gratuitamente in Villa Comunale alle ore 20.30.

Dal tardo pomeriggio, l’attenzione si sposterà nel Centro Antico, protagonista della tanto attesa Notte Bianca. Dalle ore 18.30, chiese e negozi resteranno aperti, mentre corti, piazze e vicoli saranno animati da artisti di strada, attori e dalle associazioni Antica Necropoli di Stabia, Stabiesi Post Fata Resurgo e Comitato Borgo Antico di Stabia. In una delle corti, l’Archivio Plaitano esporrà foto e stampe antiche legate al culto di San Catello. In Piazza Cristoforo Colombo (Piazza Orologio) ci saranno i 'Giochi di una volta', in Largo Pace spazio alla giocoleria, mentre a Calata San Bartolomeo sarà possibile assistere allo spettacolo di tessuti aerei; in Calata Gesù prevista l'esibizione dei clown e poi gli spettacoli itineranti dei cantattori, della Banda di Pulcinella e della Banda Folk.

Alle 18.30 e alle ore 20.00 in Piazza Giovanni XXIII è previsto uno spettacolo acrobatico, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della serata, mentre alle ore 21.30 spazio all'esibizione di fachirismo e fuoco scenico.

Lunedì 19 gennaio sempre in Villa Comunale, Campagna Amica Coldiretti proporrà i suoi stand con prodotti a chilometro zero, eccezionalmente aperti dalle ore 8.30 alle 19.00, per accompagnare la festa patronale.