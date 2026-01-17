Lite tra giovani rischia di finire in tragedia: 19enne accoltellato al volto

Un grave episodio di violenza si è consumato nella notte a San Sebastiano al Vesuvio

lite tra giovani rischia di finire in tragedia 19enne accoltellato al volto

Ennesimo episodio di violenza in Italia tra giovani. Mentre tiene banco la morte Youssef Abanoub, lo studente di origini egiziane accoltellato all'interno dell'Istituto professionale 'Domenico Chiodo' di La Spezia...

Napoli.  

Un grave episodio di violenza si è consumato nella notte all’altezza di piazzale Plinio: un diciannovenne è rimasto seriamente ferito al volto in seguito a un accoltellamento, avvenuto al termine di una lite scaturita dal tentato furto di un motorino.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Pur riconoscendo l’impegno dell’autorità prefettizia e gli stanziamenti del ministero dell’Interno e della regione Campania per il potenziamento della videosorveglianza, si sottolinea come tali strumenti risultino insufficienti in assenza di una visione amministrativa complessiva.

Ultime Notizie