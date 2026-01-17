Lite tra giovani rischia di finire in tragedia: 19enne accoltellato al volto Un grave episodio di violenza si è consumato nella notte a San Sebastiano al Vesuvio

Un grave episodio di violenza si è consumato nella notte all’altezza di piazzale Plinio: un diciannovenne è rimasto seriamente ferito al volto in seguito a un accoltellamento, avvenuto al termine di una lite scaturita dal tentato furto di un motorino.

Il giovane è stato soccorso e trasportato in ospedale, mentre sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana. Pur riconoscendo l’impegno dell’autorità prefettizia e gli stanziamenti del ministero dell’Interno e della regione Campania per il potenziamento della videosorveglianza, si sottolinea come tali strumenti risultino insufficienti in assenza di una visione amministrativa complessiva.