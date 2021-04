Omicidio Maurizio Cerrato, svolta nelle indagini: 4 arresti Il custode del parco archeologico di Pompei assassinato a Torre Annunziata

Nelle prime ore di questa notte, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di 4 persone, ritenute responsabili dell’omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, custode del Parco Archeologico di Pompei, assassinato lunedì sera a Torre Annunziata. I 4 fermati sono stati rinchiusi nel carcere di Napoli Poggioreale.

L'uomo era intervenuto per difendere la figlia ma venne brutalmente ucciso a colpi di crick nel piazzale di un parcheggio in via 4 Novembre a Torre Annunziata.

Era apparso subito scosso e scioccato per quanto accaduto il sindaco Vincenzo Ascione che aveva così affermato: "L’omicidio del nostro concittadino Maurizio Cerrato, e la violenza e l’efferatezza con le quali è stato perpetrato, fanno letteralmente accapponare la pelle. Questo vile e brutale assassinio è l’ennesima ferita inferta ad una città che cerca faticosamente di risalire la china dopo decenni caratterizzati dalla presenza asfissiante della criminalità organizzata e da sanguinose faide tra clan camorristici rivali."

Ma il lavoro delle forze dell’ordine è stato incessante, i carabinieri hanno lavorato senza sosta per assicurare alla giustizia nel più breve tempo possibile i presunti autori di questo assurdo ed efferato delitto.