Lanciano mattoni contro un'ambulanza del 118 Ancora un grave gesto contro gli operatori del 118 a Napoli

Ancora un grave episodio ai danni degli operatori sanitari in Campania. Balordi prendono di mira ancora un'ambulanza del 118 in soccorso ad un paziente. Lo denuncia sulla pagina facebook: “Nessuno tocchi Ippocrate”.

“Lancio di mattoni contro ambulanza! L'ambulanza 118 della Asl Napoli 2, postazione di Quarto, in provincia di Napoli, che diretta su un soccorso a persona, è stata bersaglio di un lancio di mattoni. I mattoni hanno mandato in frantumi il vetro laterale del mezzo di soccorso. L’autore di tale gesto è ignoto e il movente è ancora al vaglio degli inquirenti. Fortunatamente nel vano sanitario non c’era nessuno, paziente e/o equipaggio, altrimenti adesso avremo raccontato una tragedia! Stressati, sottopagati e presi a “mattonate”! Adesso la misura è colma!"