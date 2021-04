Arenella, rubano due stufe a fungo: arrestati Intervento rocambolesco della Polizia

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti per una segnalazione di furto in piazzetta Immacolata dove due uomini, poco prima, avevano rubato due stufe a fungo dall’esterno di un bar.

I poliziotti li hanno rintracciati in via Salvator Rosa e i due, alla loro vista, dopo aver abbandonato le stufe si sono dati alla fuga ma, dopo un breve inseguimento, sono stati raggiunti e bloccati, con non poche difficoltà, in via Conte della Cerra.

Si tratta di due napoletani di 31 e 45 anni con precedenti a carico. Sono stati arrestati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nonché sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio; infine, le stufe sono state restituite al proprietario.