Armato, aggredisce e tenta di rapinare una donna: arrestato Momenti di terrore a Porta Nolana a Napoli

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in via San Cosmo Fuori Porta Nolana per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna accasciata a terra ed hanno visto un uomo che, impugnando un coltello, si stava allontanando e che, con il supporto di una pattuglia del Commissariato Vasto-Arenaccia, è stato raggiunto, bloccato e disarmato di un coltello della lunghezza di circa 21 cm con cui aveva tentato di rapinare la vittima.

Si tratta di un 25enne algerino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina, lesioni personali, porto di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Inoltre, è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19.