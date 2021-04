Sanzioni Covid e decine di veicoli rimossi a Napoli Controlli dei carabinieri del comando provinciale a Pianura

I carabinieri della compagnia di Bagnoli, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Napoli, hanno controllato nel quartiere Pianura 88 persone e 34 veicoli.

Durante il servizio, con la collaborazione della polizia municipale sezione veicoli abbandonati, sono stati sequestrati e rimossi 19 ciclomotori e 52 autovetture, parcheggiati in stato di abbandono in strada e senza copertura assicurativa.

Sequestro che va a sommarsi alle 125 autovetture e i 31 motocicli rimossi nei giorni scorsi nello stesso quartiere.

Denunciato in stato di libertà per detenzione di droga a fini di spaccio un 43enne del posto già noto alle ffoo. Nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 89 grammi di marijuana pronti per lo smercio. 7 le sanzioni covid notificate per violazione del coprifuoco e 3 le persone segnalate alla Prefettura per uso di stupefacenti.