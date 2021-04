Porta Nolana: sequestrata merce contraffatta: un denunciato Controlli della Polizia a Napoli

Gli agenti dei Commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Vicoletto Gabella della Farina hanno notato un uomo con una grossa busta che, alla loro vista, ha tentato di entrare frettolosamente in un’abitazione per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno rinvenuto nella busta diversi capi d’abbigliamento di note “griffe” contraffatti; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto numerose etichette, un macchinario per il cucito ed altri capi d’abbigliamento recanti marchi contraffatti per un totale di 777 indumenti.

Un 28enne siriano irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per contraffazione, uso di marchi o segni distintivi o brevetti, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; inoltre, è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché si trovava fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.