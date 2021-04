Scampia, in auto con una pistola e droga: arrestato Falchi in azione a Napoli

I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in viale della Resistenza un uomo a bordo di un'auto in cui hanno rinvenuto, occultata sotto l'imbottitura dei sedili posteriori, una pistola marca Glock cal.19 con matricola abrasa e completa di caricatore con 3 cartucce, 5 involucri contenenti 1,5 grammi circa di cocaina e 321 euro. Un 25enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per porto abusivo di arma da sparo con matricola abrasa, ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l'auto è stata sottoposta a sequestro