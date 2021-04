Presunto ladro di appartamento bloccato e pestato in strada Giustizia fai da te a Napoli

Un gruppo di persone ha accerchiato, bloccato ed aggredito un presunto ladro di appartamenti segnalato alcune ore prima su diverse pagine facebook che lo indicavano come soggetto pericoloso e violento. L'episodio sarebbe avvenuto in zona via Tribunali.

“Da tempo abbiamo lanciato l'allarme della giustizia fai da te . Anche se si comprendere lo stato d'animo dei cittadini, disperati ed esausti per la criminalità sempre crescente, devono essere le forze dell'ordine a doversi occupare di riportare ordine nelle strade e di fermare i criminali.

Se si pensa di usare la violenza per risolvere i problemi della nostra città si sbaglia di grosso, la violenza non fa che generare altra violenza, si rischia il caos totale.

Purtroppo la deriva criminale che viviamo sul territorio sta spingendo sempre più persone a immaginare di farsi giustizia da soli.”- hanno dichiarato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e quello municipale Salvatore Iodice.