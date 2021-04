Marito violento picchia moglie e figlia: arrestato La Polizia evita l'ennesima tragedia familiare

Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia un uomo di arrestato dalla Polizia a Napoli doppo l'ennesima lite avvenuta in casa. E' successo in vico Lammatari. I poliziotti, una volta sul posto, sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato loro di essere vittima, insieme alla figlia, di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, l’aveva minacciata e aggredita fisicamente per futili motivi. Gli agenti, dopo essere entrati nell’abitazione, hanno trovato e bloccato l’uomo, un 43enne napoletano con precedenti e arrestato per maltrattamenti in famiglia.