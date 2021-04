Passante travolto e ucciso da un rider: dinamica incerta La tragedia di via Labriola a Napoli

E' ancora tutta da chiarire la dinamica del tragico incidente avvenuto in via Labriola a Napoli con l'investimento purtroppo mortale di un passante da parte di rider in corsa. La stanno ricostruendo le forze dell'ordine intervenute sul posto. Tra le cause vi sarebbe anche la scarsa illuminazione.

La vittima, Massimiliano Esposito, 53 anni stava attraversando la strada quando è sopraggiunto lo scooter. Ferito anche il conducente del mezzo a due ruote, attualmente ricoverato in ospedale ma non in gravi condizioni.

Scene di rabbia e disperazione sul posto alimentate anche dai ritardi nei soccorsi che hanno scatenato non poca tensione.