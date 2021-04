Trasporto di merce in sovraccarico: controlli della polstrada Contestare diverse infrazioni al codice della strada

A Sorrento e Sant’Agnello, gli afenti del distaccamento della polstrada di sorrentina, in collaborazione con il locale commissariato, hanno svolto una serie di servizi finalizzati al controllo della legalità in materia di circolazione stradale.

Durante le verifiche, sono state identificate circa 50 persone e controllati altrettanti veicoli, procedendo a contestare diverse infrazioni al codice della strada, che vanno dal mancato uso della cintura di sicurezza, al trasporto pubblico senza licenza, oltre che per trasporto di merce in sovraccarico a carico di veicoli commerciali, con grave pericolo per la pubblica circolazione.