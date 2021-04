Movimentata rapina in una gioielleria a Napoli Giuseppe Alviti: "Da tempo ripetiamo che Napoli è una città in guerra"

Via Filangieri, Napoli centro della città cosiddetta perbene, pochi minuti fa si è consumata una rapina alla gioielleria Baggio. I ladri in fuga e i carabinieri sul posto a dare la caccia ai fuggitivi.

Sull argomento è intervenuto il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate: "E' da tempi non sospetti che ripetiamo Napoli essere una città in stato di guerra è per tal motivo deve essere militarmente presidiata, spiace dirlo ma in ogni zona e quartiere purtroppo è diventato pericoloso viverci e lavorare.

Esterneremo un nuovo invito al prefetto di Napoli e al ministro degli Interni per una concertazione di un tavolo al fine di richiedere anche l'attuazione del piano programmatico mille occhi sulla città che prevede la sinergia anche delle guardie particolari giurate. Tale proposta dal 2009 viene rilanciata solo dai politici in campagna elettorale.