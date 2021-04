Nuova stesa in pieno giorno a Napoli: si indaga Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Fuorigrotta

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in aria in via Leopardi, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Non risultano feriti o danni a cose. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, i colpi sarebbero stati esplosi da 4 persone a bordo di 2 scooter. Sono in corso indagini dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli, presenti sul posto.