Droga e spaccio: ancora un arresto a Napoli Controlli della Polizia e in Piazza Sannazzaro

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, nel transitare in piazza Sannazaro hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che stava ricevendo del denaro da una persona dopo averle ceduto un involucro.

I poliziotti hanno bloccato i due trovando lo spacciatore in possesso di 2 involucri con 1,5 grammi circa di hashish e 62 euro, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso di una bustina con 0,6 grammi circa della stessa sostanza.

Un 45enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e l’acquirente, sanzionato amministrativamente per detenzione di stupefacente per uso personale. Infine, il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro.