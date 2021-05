Spari e ordigno: è guerra di camorra a Ponticelli Faida senza fine a Napoli

Colpi d’arma da fuoco esplosi verso l’alto a scopo intimidatorio e poi successivamente come riporta il Roma, una bomba carta piazzata sull’automobile parcheggiata in strada. Così due malviventi, sembrerebbe a bordo di una moto, hanno lanciato un chiaro messaggio camorristico a Francesco Clienti detto “Tatà”, 55enne di Ponticelli ex Sarno e suocero di uno dei De Martino, i famosi “Xx” in guerra con l’alleanza De Luca Bossa-Casella.