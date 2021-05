La polizia cattura un ricercato a Napoli Era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso

Gli agenti del commissariato Montecalvario hanno controllato in via Onofrio Fragnito un uomo a bordo di un motoveicolo che, alla richiesta di fornire le proprie generalità, ha esibito un documento falso.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso lo scorso 27 aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena detentiva di 7 anni, 7 mesi e 5 giorni di reclusione per rapina, lesioni personali, contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e per uso di atto falso, nonché al pagamento di una multa di 3100 euro.

L’uomo, inoltre, era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso il 27 dicembre 2019 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Grande Istanza di Nizza per associazione per delinquere e furto con strappo commessi in Francia nel 2019 tra i mesi di maggio e settembre.

Il 50enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e sanzionato amministrativamente per mancata copertura assicurativa e guida con patente revocata, infine, il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro.