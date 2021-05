Inseguimento tra moto, arrestato 33enne trovato con pistola Napoli, quartiere Miano: intervento dei carabinieri

I carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di armi e munizioni un 33enne di Miano già noto alle forze dell'ordine.

È stato sorpreso in via Miano mentre era a bordo di uno scooter, come passeggero. I due centauri, quando hanno notato la pattuglia hanno invertito il senso di marcia e sono fuggiti. La loro corsa in moto è terminata poco dopo, lungo la stessa Via Miano.

La fuga è continuata a piedi ma l'uomo è stato raggiunto e immobilizzato in un parco condominiale da uno dei militari che si era messo sulle sue tracce. Perquisito, è stato trovato in possesso di una Glock 17 con un colpo in canna e 10 all'interno del serbatoio, tutti calibro 9 x 21.

L'arma è risultata oggetto di furto e sarà sottoposta ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue o intimidazione. Il 33enne, finito in manette, è stato accompagnato in carcere a Poggioreale. È caccia al complice.