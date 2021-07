Lite tra parenti in un'azienda finisce a coltellate: grave un 42enne E' in prognosi riservata all'ospedale Monaldi di Napoli

Una lite tra parenti in un'azienda per questioni economiche finisce nel sangue. E' successo nel napoletano. Ad avere la peggio un 42enne di Ercolano ritrovato con due coltellate conficcate nel petto. L'uomo è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Marcianise e da qui trasferito al Monaldi di Napoli, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.