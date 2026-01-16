Via al rilancio del Centro di Marechiaro e l’ampliamento dei Poli territoriali Servizi dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie: ecco le iniziative in agenda

Il Comune di Napoli rafforza il sistema dei servizi dedicati ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie, avviando due importanti procedure di gara che segnano un passo avanti nelle politiche di tutela e promozione del benessere minorile.

Da un lato prende avvio la gara per la gestione del Centro polifunzionale per minorenni “San Francesco d’Assisi” di Marechiaro, uno dei presìdi educativi più rilevanti della città. L’affidamento, della durata biennale e con un importo a base d’asta di € 466.653,00, riguarda attività aggregative, laboratoriali e di animazione rivolte a bambini e ragazzi. La gestione comprenderà la Palazzina Ascarelli, la Palazzina Biraghi e le aree esterne del complesso, con l’obiettivo di rigenerare il Centro come luogo aperto, inclusivo e capace di rispondere in modo innovativo ai bisogni educativi e sociali dei minori.

Parallelamente, fanno sapere da Palazzo San Giacomo, l’amministrazione avvia la gara per il potenziamento dei Poli territoriali per le famiglie, che passano da 10 a 13 lotti, aumentando la capillarità degli interventi e la capacità di intercettare precocemente situazioni di fragilità. I Poli rappresentano un servizio specialistico a supporto dei servizi sociali territoriali e intervengono nei casi di difficoltà educative, conflittualità genitoriale, fragilità relazionali e disagio adolescenziale, offrendo percorsi di accompagnamento, mediazione familiare, interventi domiciliari e gruppi di sostegno.

L’importo complessivo dell’appalto relativo ai Poli territoriali è di oltre 11 milioni di euro.

“Potenziare la rete cittadina dei servizi dedicati ai minori significa investire sul futuro della città – dichiara l’assessora al Welfare Chiara Marciani –. Il rilancio del Centro di Marechiaro e l’ampliamento dei Poli territoriali rappresentano due azioni strategiche per garantire opportunità educative di qualità, sostenere le famiglie e costruire una comunità più attenta, presente e capace di prendersi cura dei propri bambini e adolescenti”.