Il vergognoso sciacallaggio mediatico dei no vax sulla tragedia del bus Tristezza e indignazione dopo il twitter che ha associato al vaccino la morte del povero autista

Di fronte ad una tragedia, che meriterebbe solo silenzio e rispetto la famiglia del povero autista Emanuele Melillo, prossimo a diventare papà, morto a Capri in circostanze che neppure gli inquirenti hanno ancora chiarito, si è vista costretta come se non bastasse, a subire un vergognoso sciacallaggio mediatico partito da uno stupido twitter e galoppato poi da veri e propri criminali della rete che non hanno perso occasione, neppure dinanzi ad un dramma così straziante, per azzardare correlazioni tra l'incidente e il vaccino. Davvero vergognoso e irrispettoso.

E' stata la pagina più triste di questa tragedia d'state che ha sconvolto la nazione. Una pioggia di commenti stupidi, idioti e inopportuni che hanno indignato davvero tutti.

Emanuele, come ha spiegato ieri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, sarebbe stato colto da malore, forse un infarto, mentre guidava il bus e con ogni probabilità al momento dell'impatto, stava tentando in qualche modo di accostare il mezzo. Da parte del numero uno di Palazzo Santa Lucia, la vicinanza e il cordoglio ai familiari della vittima e un pensiero affettuoso a tutte le persone ricoverate, tra cui alcuni bambini, nei vari ospedali campani.