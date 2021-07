Clamoroso, tenta una rapina nel negozio del fratello: arrestata Protagonista del gesto una 32enne marocchina

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in via Alessandro Poerio presso un esercizio commerciale per la segnalazione di una rapina. I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso una donna che stava rovistando all’interno della cassa e l’hanno bloccata accertando che la stessa, dopo aver minacciato il fratello titolare dell’attività commerciale, stava cercando di impossessarsi dei soldi del negozio.La 32enne marocchina con precedenti a carico, è stata arrestata per tentata rapina.